Prefeitura de Pimenteiras do Oeste abre proceso seletivo com salário de até R$ 5 mil

Publicada em 02/02/2026 às 11h05
A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais em diversas áreas. Os salários podem chegar a até R$ 5 mil, dependendo do cargo.
As vagas são destinadas a profissionais de níveis técnico e superior, para atuar em setores como Saúde, Educação, Assistência Social, Meio Ambiente e Engenharia. Entre as funções estão enfermeiro, técnico em enfermagem, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, odontólogo, nutricionista, professor pedagogo, fiscal ambiental e engenheiro civil.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela internet, no site oficial da prefeitura, dentro do prazo estabelecido no edital.
A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional, sem aplicação de prova escrita. Os contratos terão duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.
A prefeitura orienta que os interessados leiam atentamente o edital para conferir os requisitos, carga horária e critérios de classificação para cada cargo.
