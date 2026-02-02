Dados do Índice de Progresso Social podem ser acessados no Observatório Municipal
Por Emily Costa
Publicada em 02/02/2026 às 12h02
Nos acompanhe pelo Google News

Os dados do Índice de Progresso Social (IPS) já podem ser acessados pela população por meio do Observatório Municipal, plataforma oficial da Prefeitura de Porto Velho, voltada à transparência e ao uso de dados para o planejamento de políticas públicas. As informações estão disponíveis de forma gratuita e permite consultas por indicadores sociais, ambientais e de qualidade de vida.

O IPS Brasil é uma metodologia que avalia o desenvolvimento dos territórios a partir de três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede aspectos diretamente relacionados às condições de vida da população, como acesso à educação, saúde, moradia, segurança, saneamento e inclusão social.

No Observatório Municipal, os dados do IPS podem ser visualizados de forma detalhada, facilitando a análise por técnicos, gestores públicos, pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados em compreender a realidade social do município.

Para acessar, basta procurar no navegador por “Observatório Municipal PMPV”, clique na aba “Cidade” e depois em “Observatório Municipal”. No portal, o usuário encontra painéis temáticos com indicadores sobre diferentes áreas do município. Entre eles está o menu “Indicadores”, onde é possível acessar os dados do IPS Brasil.

O sistema permite a filtragem e a observação dos dados por período, indicador e dimensão, facilitando a avaliação das mudanças de Porto Velho e dos resultados das políticas públicas ao longo do tempo.

Além disso, o Observatório Municipal disponibiliza uma ampla base de informações sobre diferentes áreas estratégicas do município, assim como a possibilidade de consultas a indicadores sociais, econômicos, territoriais, ambientais e de planejamento urbano.

O conjunto de dados fortalece a transparência pública, amplia o acesso à informação qualificada e incentiva o uso de evidências na elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de Porto Velho.

Geral TRANSPARÊNCIA
Imprimir imprimir