Dados do Índice de Progresso Social podem ser acessados no Observatório Municipal

Publicada em 02/02/2026 às 12h02
Os dados do Índice de Progresso Social (IPS) já podem ser acessados pela população por meio do Observatório Municipal, plataforma oficial da Prefeitura de Porto Velho, voltada à transparência e ao uso de dados para o planejamento de políticas públicas. As informações estão disponíveis de forma gratuita e permite consultas por indicadores sociais, ambientais e de qualidade de vida.
O IPS Brasil é uma metodologia que avalia o desenvolvimento dos territórios a partir de três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. Diferente de indicadores econômicos tradicionais, o índice mede aspectos diretamente relacionados às condições de vida da população, como acesso à educação, saúde, moradia, segurança, saneamento e inclusão social.
No Observatório Municipal, os dados do IPS podem ser visualizados de forma detalhada, facilitando a análise por técnicos, gestores públicos, pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados em compreender a realidade social do município.
Para acessar, basta procurar no navegador por “Observatório Municipal PMPV”, clique na aba “Cidade” e depois em “Observatório Municipal”. No portal, o usuário encontra painéis temáticos com indicadores sobre diferentes áreas do município. Entre eles está o menu “Indicadores”, onde é possível acessar os dados do IPS Brasil.
O sistema permite a filtragem e a observação dos dados por período, indicador e dimensão, facilitando a avaliação das mudanças de Porto Velho e dos resultados das políticas públicas ao longo do tempo.
Além disso, o Observatório Municipal disponibiliza uma ampla base de informações sobre diferentes áreas estratégicas do município, assim como a possibilidade de consultas a indicadores sociais, econômicos, territoriais, ambientais e de planejamento urbano.
O conjunto de dados fortalece a transparência pública, amplia o acesso à informação qualificada e incentiva o uso de evidências na elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de Porto Velho.
