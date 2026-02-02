Governo de Rondônia supera metas e fecha 2025 com R$7 bilhões em recursos previdenciários

Publicada em 02/02/2026 às 11h43
Superando as metas estabelecidas e consolidando uma trajetória consistente de crescimento ao longo dos últimos anos, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (Iperon) encerrou o exercício de 2025 com resultados expressivos na gestão de seus investimentos,
De acordo com o relatório de dezembro, que marca o fechamento do ano, a carteira de investimentos do Instituto alcançou 136% da meta anual, com uma rentabilidade de 12,68%, frente a uma meta de 9,29%. O desempenho positivo reflete uma condução técnica e responsável dos recursos previdenciários.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os números demonstram o compromisso do estado com a boa gestão pública. “Esse resultado é fruto de uma administração responsável, que trata a previdência como prioridade. O fortalecimento do Iperon garante segurança aos servidores e sustentabilidade ao sistema previdenciário, mesmo em cenários econômicos desafiadores.”
DESEMPENHO CONSISTENTE NO LONGO PRAZO
Os bons resultados também se destacam no acumulado do último triênio (2023 a 2025). Nesse período, a carteira de investimentos do Iperon apresentou um desempenho acumulado 38,37% frente a meta atuarial de 30,82% apurada no período, evidenciando uma política de investimentos sólida e eficiente.
O presidente do Instituto, Tiago Cordeiro destacou a importância do planejamento e da governança. “O desempenho alcançado é resultado de um trabalho técnico contínuo, baseado em planejamento, controle de riscos e decisões responsáveis. Nosso foco é assegurar o pagamento dos benefícios hoje e no futuro, com equilíbrio e segurança.”
VOLUME HISTÓRICO DE RECURSOS SOB GESTÃO
Com a superação das metas, o Iperon fechou o ano de 2025 com R$ 7.059.723.068,95 bilhões em recursos sob gestão, consolidando-se entre os dez maiores regimes próprios de previdência do país em recursos previdenciários geridos.
Segundo o coordenador de investimentos do Instituto, Felipe Ataíde, o resultado reflete escolhas estratégicas bem fundamentadas: “Alcançar 136% da meta no ano de 2025 e 124% da meta no triênio mostra que a carteira está bem estruturada para cumprimento do seu passivo atuarial no curto, médio e longo prazo. As decisões são tomadas com base em análises técnicas, sempre priorizando segurança, rentabilidade e liquidez.”
COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA
Os resultados reforçam o compromisso do Iperon com a gestão responsável dos recursos públicos, seguindo as diretrizes legais e as melhores práticas de governança. A atuação técnica e transparente fortalece a sustentabilidade do sistema previdenciário estadual e amplia a confiança dos segurados.
Com esse desempenho, o Instituto reafirma seu papel estratégico na proteção social dos servidores públicos de Rondônia e na construção de um futuro previdenciário mais seguro.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!