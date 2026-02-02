UNIR convoca aprovados para matrícula no PS Especial 2026 de vagas ociosas

Publicada em 02/02/2026 às 11h53
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) convoca para realização das matrículas os candidatos aprovados no Processo Seletivo Especial 2026 – Vagas Ociosas. O processo é destinado a transferências internas e externas nos cursos de graduação, bem como ao ingresso de portadores de diploma.
O edital de convocação para matrícula em 1ª Chamada foi publicado nesta sexta-feira (30), e a lista de convocados pode ser acessada clicando aqui.
Período para matrícula - Essa chamada é destinada ao ingresso no primeiro semestre de 2026. As matrículas serão realizadas exclusivamente de forma online, no período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, por meio do sistema http://psespecial.
Início das aulas - As aulas dos candidatos aprovados neste processo seletivo terão início em 23 de fevereiro de 2026, juntamente com o retorno dos alunos veteranos, conforme o Calendário Acadêmico da UNIR. Após a efetivação da matrícula, o estudante deverá procurar o respectivo departamento acadêmico para obter mais esclarecimentos. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR, com seus respectivos sites e canais de contato.
Fique por dentro - Todas as informações oficiais estarão disponíveis nos canais oficiais da UNIR, no Portal www.unir.br e também no Instagram @unir.rondonia. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR, pelo e-mail [email protected] e WhatsApp:
Para mais informações, o edital e seus anexos, incluindo as convocações e cronograma, estão publicados em: https://editais.unir.br/
