Manutenção asfáltica é executada pelo governo de RO em 40 km da RO-133, entre Vale do Anari e Theobroma

Publicada em 02/02/2026 às 11h40
Para melhorar a infraestrutura viária estadual, o governo de Rondônia executa serviços de manutenção asfáltica na RO-133, em 40 quilômetros de extensão da via, no trecho que liga o município de Vale do Anari a Theobroma. As obras são realizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), com execução da Usina de Asfalto de Jaru. O objetivo da intervenção é recuperar os pontos desgastados do pavimento, garantindo melhores condições de trafegabilidade e conforto para motoristas, produtores rurais e moradores da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os serviços de manutenção asfáltica nas rodovias estaduais são essenciais para a economia, desenvolvimento e para o dia a dia da população, reforçando a segurança, diminuindo os custos de transporte e impulsionando o desenvolvimento dos municípios.
De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a manutenção asfáltica é fundamental para prolongar a vida útil da rodovia. “Esse serviço corrige deformações no pavimento e evita danos maiores no futuro. Uma ação planejada, que traz resultados imediatos para quem trafega na Rodovia-133 diariamente”, explicou.
O gerente da Usina de Asfalto de Jaru, William Amaral, ressaltou a qualidade dos serviços executados. “A equipe atua com planejamento e controle rigoroso dos materiais, garantindo um asfalto de qualidade e maior durabilidade. Trabalhamos para entregar uma rodovia em boas condições, mesmo diante do tráfego intenso e das variações climáticas.”
Já o responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, enfatizou que as usinas estão atuando de forma intensa e comprometida ao longo dos trabalhos, com equipes dedicadas aos serviços, trabalhando intensamente para a execução de um pavimento mais resistente e duradouro na rodovia.
