Presidente da OAB RO, Márcio Nogueira, afirma que TJRO reúne credenciais para liderar o próximo estágio do Judiciário brasileiro

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), Márcio Nogueira, participou, na manhã desta segunda-feira (2/2), da solenidade de abertura do Ano do Judiciário 2026, realizada no Tribunal de Justiça de Rondônia.
Em seu pronunciamento, Márcio destacou que o Tribunal de Justiça de Rondônia alcançou um patamar de maturidade institucional que o credencia a liderar o próximo estágio do Judiciário brasileiro, marcado não apenas pela eficiência, mas pela proximidade com o cidadão e pela efetividade da jurisdição.
“O TJRO já demonstrou ao país que eficiência é parte inegociável da sua cultura. Sete Selos de Qualidade do CNJ, todos na categoria Diamante, não são ponto de chegada. São ponto de partida para uma nova fase”, afirmou.
Ao comentar o Plano de Gestão 2026–2027 apresentado pelo presidente do Tribunal, desembargador Alexandre Miguel, o presidente da OAB RO ressaltou que o documento revela uma visão estratégica clara de futuro, ao integrar inovação tecnológica, acesso à justiça, sustentabilidade e humanização da prestação jurisdicional.
Para Márcio, o Plano sinaliza que a próxima etapa do Judiciário não será definida apenas por produtividade, mas pela capacidade de gerar confiança social.
“A confiança é a entrega última do sistema de justiça à sociedade. É ela que legitima a decisão judicial e sustenta a autoridade do Judiciário”, destacou.
Durante a solenidade, Márcio também abordou os limites do uso da inteligência artificial no sistema de justiça, defendendo que tecnologia deve ampliar capacidades, sem substituir a responsabilidade humana.
“Não podemos terceirizar a consciência, nem do magistrado nem do advogado. A confiança depende de decisões humanas, responsáveis e assumidas”, afirmou.
O presidente da OAB Rondônia reforçou ainda que a advocacia é parte essencial dessa nova etapa, atuando como ponte entre o Judiciário e a sociedade. Segundo ele, não há jurisdição efetiva sem advocacia respeitada e integrada ao projeto institucional.
Ao final, Márcio reafirmou a disposição da OAB Rondônia e da advocacia rondoniense em atuar como parceira estratégica do Tribunal de Justiça na implementação do Plano de Gestão, especialmente nas ações voltadas à ampliação do acesso à justiça, prevenção de litígios, soluções consensuais e fortalecimento da segurança jurídica.
“O Judiciário de Rondônia reúne hoje credenciais técnicas, institucionais e humanas para liderar uma Justiça mais próxima, mais efetiva e mais confiável. A advocacia está pronta para caminhar junto nessa construção”, concluiu.
