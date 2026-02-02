Publicada em 02/02/2026 às 10h20
A mobilização nacional do Fevereiro Laranja ganhou novo reforço com um apelo público em favor da doação de medula óssea, apontada como decisiva para o tratamento de pacientes diagnosticados com leucemia. A campanha chama a atenção para o fato de que, em muitos casos, o transplante representa a única chance de sobrevivência para quem enfrenta a doença.
O deputado estadual Jean Mendonça ressaltou que o processo de cadastro de doadores é simples e rápido, podendo ser realizado em hemocentros distribuídos em diversas cidades. Segundo ele, a ampliação do número de voluntários cadastrados aumenta significativamente as chances de compatibilidade e, consequentemente, de sucesso nos transplantes.
O parlamentar também destacou que a participação da sociedade é fundamental para fortalecer a rede de apoio aos pacientes oncológicos, lembrando que a doação de medula óssea pode salvar vidas e representar esperança concreta para famílias que convivem com o diagnóstico do câncer.
