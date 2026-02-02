Deputado Cirone Deiró diz que Cacoal terá uma rodoviária bonita e aconchegante

Publicada em 02/02/2026 às 11h22
O deputado estadual Cirone Deiró disse, nesta segunda-feira (02), que a construção da nova rodoviária de Cacoal está tendo continuidade e que a obra deve ser concluída no início do segundo semestre desse ano. Os investimentos necessários para o desenvolvimento do projeto, aproximadamente R$ 7 milhões, foram assegurados pelo parlamentar, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. A obra está sendo executada pela empresa JRP Engenharia.
A construção da rodoviária se tornou realidade, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo Estado. Cirone explicou que viabilizou os primeiros recursos para a execução da obra ainda em 2020. Posteriormente, o projeto foi reestruturado, necessitando de um volume maior de investimentos. Em 2024, ele assegurou mais R$ 4 milhões e 270 mil, junto ao Governo do Estado. “Conseguimos tirar o projeto do papel e em breve a população de Cacoal e os usuários em geral vão poder contar com uma rodoviária bonita e aconchegante”, disse Cirone.
De acordo com o deputado, o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, garantiu a execução de diversas obras no município. Entre elas estaria a pavimentação de 140 ruas, da drenagem da Avenida Uirapuru, da construção de uma associação de judô, da sede do Lions e de vários investimentos na agricultura, na educação, na saúde e em diversas outras áreas. “Estamos unindo forças com o governador e o prefeito Adailton Fúria, para que Cacoal continue avançando em todas as áreas”, disse Cirone.
Adailton Fúria afirmou que a nova rodoviária será um marco deixado por Cirone na cidade de Cacoal. “Foi um projeto que iniciou lá atrás, enfrentou várias dificuldades, mas com o apoio do deputado e do governador, está se tornando realidade”, disse. Segundo o prefeito, a parceria tem sido fundamental na execução de diversas obras no município.
