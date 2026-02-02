Deputado Lúcio Mosquini entrega sementes e adubo para produtores rurais do Vale do Anari

Publicada em 02/02/2026 às 10h38
Entrega ocorreu em solenidade no sábado e integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do produtor rural no município
A entrega de sementes e adubo a produtores rurais de Vale do Anari marcou, no sábado (31), mais uma etapa de investimentos voltados à agricultura local. A ação foi realizada durante uma solenidade no município e representou a ampliação do apoio estrutural ao setor produtivo, com foco direto no campo.
Os insumos distribuídos foram adquiridos com recursos federais direcionados especificamente para atender agricultores da região. A iniciativa contou com a participação do prefeito Cleoni, do deputado estadual Dr. Luiz do Hospital, de vereadores, da Secretaria Municipal de Agricultura e de outras lideranças locais envolvidas na articulação da ação.
Segundo Lúcio Mosquini o repasse de sementes e adubo faz parte de um trabalho contínuo de investimentos já executados em Vale do Anari. Em etapas anteriores, foram entregues implementos agrícolas, tratores e destinados recursos para a aquisição de um bitrem utilizado no transporte de calcário, o que contribuiu para a redução de custos operacionais e para o aumento da produtividade nas propriedades rurais.
As ações integram uma política de investimentos permanentes voltada ao fortalecimento do produtor rural no município e em outras regiões de Rondônia, com impacto direto na economia local e no suporte à atividade agrícola como base do desenvolvimento regional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!