Prefeitura realiza caminhada “CAPS Fora do CAPS” no Skate Parque e reforça campanha Janeiro Branco

Publicada em 02/02/2026 às 10h52
Em alusão à campanha Janeiro Branco e com o objetivo de reforçar a conscientização sobre a importância da saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, na sexta-feira (30), a caminhada “CAPS Fora do CAPS”. O evento aconteceu no Parque Jardim das Mangueiras, conhecido como Skate Parque.
A secretária-adjunta da Semusa, Mariana Prado, destacou que a ação integra um projeto que vem apresentando bons resultados, liderado pelo CAPS AD (Álcool e Drogas). Segundo ela, o evento também marcou a parceria com o Movimento dos Depressivos Conhecidos (MDC), ampliando a divulgação dos serviços e contribuindo para o enfrentamento do preconceito relacionado à depressão.
Mariana Prado, destacou que a ação integra um projeto que vem apresentando bons resultados, liderado pelo CAPS AD
“É uma iniciativa do prefeito Léo Moraes priorizar a saúde mental e a qualidade de vida da população de Porto Velho. A sociedade ganha quando ampliamos a divulgação dos nossos serviços e mostramos que os CAPS não têm filas. Não é necessário agendamento: a pessoa chega e é atendida de imediato” afirmou a secretária.
O enfermeiro e diretor do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD, Shelton Botelho, explicou que o principal objetivo da ação é levar informação e incentivar a população a buscar apoio nos serviços de saúde mental oferecidos gratuitamente pelo município.
“Percebemos que muitas pessoas ainda desconhecem os serviços do CAPS. Por isso, escolhemos este local estratégico, em frente ao Skate Parque, para divulgar nosso trabalho e a importância do atendimento em saúde mental”, destacou.
Durante o evento, também foram realizados testes de glicemia, aferição de pressão arterial, sorologia e distribuição de panfletos informativos. A programação incluiu ainda uma atividade laboral conduzida por educador físico e a caminhada em alusão à campanha Janeiro Branco.
SERVIÇOS
Shelton Botelho acrescentou que o CAPS AD realiza tratamento voltado à prevenção e à ressocialização de pessoas dependentes de substâncias psicoativas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
Reginaldo Trindade ressaltou a relevância da iniciativa, especialmente durante o Janeiro Branco
“O melhor é que não há necessidade de agendamento ou encaminhamento médico. O atendimento é por demanda espontânea, e o paciente é acolhido imediatamente pela equipe multiprofissional”, explicou.
PARCERIA
O procurador federal Reginaldo Trindade, idealizador do Movimento dos Depressivos Conhecidos (MDC), ressaltou a relevância da iniciativa, especialmente durante o Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental.
“Muitas pessoas sofrem e precisam de apoio, muitas vezes sem saber a quem recorrer. Ao promover essa ação em espaço público, a Prefeitura demonstra um compromisso concreto com a sociedade”, afirmou, ao parabenizar o prefeito Léo Moraes e agradecer a parceria com a Semusa.
ENFERMAGEM
Roberta Gomes acompanhou os alunos, que tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos
Professora do curso Técnico em Enfermagem da Escola Sindsaúde, parceira da caminhada, Roberta Gomes acompanhou os alunos, que tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, realizando aferição de pressão arterial e testes de glicemia.
“Sabemos que a saúde mental impacta diversas áreas da vida: emocional, familiar e social. Ao trabalharmos de forma integrada, ampliamos o acesso da população ao atendimento e ao conhecimento sobre os serviços do CAPS”, destacou.
A estudante Raísa Souza também ressaltou a importância da iniciativa. “Eventos como este são fundamentais para divulgar o CAPS. Muitas pessoas próximas de nós precisam conhecer esses serviços”, afirmou.
O aposentado Valdemarino da Graça, que frequenta o Skate Parque para caminhadas diárias, aproveitou a ação para verificar a pressão arterial e a glicemia. Satisfeito com o resultado, resumiu: “Tudo normal. É fundamental cuidar da saúde, não há outra alternativa”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!