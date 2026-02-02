Curumim Folia 2026 valoriza inclusão, cultura e lazer para crianças e famílias

Publicada em 02/02/2026 às 09h57
O Curumim Folia 2026 valorizou a importância da inclusão do público infantil na programação oficial do Carnaval de Porto Velho (Béra Folia), criando memórias afetivas e fortalecendo a identidade cultural desde cedo. A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura com objetivo de oferecer alternativas de lazer saudáveis, seguras e gratuitas, consolidando o Carnaval como uma festa popular, plural e acessível a toda a comunidade.
Yasmin Rodrigues levou os filhos Lúcius e Július, para aproveitar a programação
Entre as famílias presentes, a auxiliar jurídica Yasmin Rodrigues levou os filhos Lúcius e Július, de cinco anos, para aproveitar a programação. Ela destacou a sensação de segurança e o cuidado com o público infantil. “A gente se sente seguro para trazer as crianças. A programação é pensada para elas, com músicas e atividades adequadas, e isso faz toda a diferença para quem vem em família”.
A Fundação Cultural do Município (Funcultural), foi responsável por garantir uma programação acessível, democrática e de qualidade. Segundo o presidente, Antônio Ferreira, o Ferreirinha, o Curumim Folia marca um Carnaval pensado especialmente para o público infantil. “É um Carnaval voltado para as crianças, com atenção à segurança e à família como um todo. Também é um momento importante para quem investe e trabalha nesse período”.
A segurança e o cuidado com o público também contaram com a atuação da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A coordenadora da Vigilância das Violências, Itaci Ferreira, explicou que a equipe está presente nos eventos carnavalescos com ações de conscientização e apoio às vítimas. “A Semusa está presente nesses eventos conscientizando e apoiando vítimas de violência, sejam crianças, adolescentes ou mulheres. Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro para todos”.
Outro destaque do Curumim Folia 2026 foi o Espaço Inclusão, voltado ao acolhimento e à segurança das crianças. De acordo com Tércia Marília, responsável pela iniciativa, o espaço desempenha um papel fundamental na identificação dos pequenos durante eventos de grande público. “O Espaço Inclusão é fundamental para garantir mais segurança. Com o QR Code, a identificação é mais rápida, trazendo mais tranquilidade para as famílias”.
O Curumim Folia 2026 se consolida como um espaço de convivência familiar, onde pais, responsáveis e crianças compartilham experiências culturais, música e alegria. Além do caráter festivo, a iniciativa valoriza o aspecto educativo e cultural do Carnaval, mostrando que a festa em Porto Velho contempla todas as idades, respeita a diversidade e promove o acesso à cultura desde a infância.
A programação teve início às 17h, no Mercado Cultural, com apresentação do DJ Lacaia, que retornou ao palco em diferentes momentos ao longo da noite, garantindo animação entre as atrações principais. Das 18h às 19h, o público conferiu o show do Furacão Kids. Em seguida, o DJ voltou a comandar a festa, preparando o público para a apresentação do grupo Bens Animados, que se apresentou das 19h20 às 20h50. A partir das 21h, a programação seguiu com a Banda Quaty e Turma da Alegria, encerrando o evento às 23h.
