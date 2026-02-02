“A escola tem uma rainha”, afirma Paolla Oliveira ao citar Virgínia
Por Redação
02/02/2026
Mesmo após aparecer em um ensaio recente da Acadêmicos do Grande Rio, Paolla Oliveira afirmou que não estará no desfile da escola no Carnaval de 2026. A atriz explicou que não se organizou para participar da apresentação do próximo ano e que ainda está se adaptando ao novo papel que passou a ocupar dentro da agremiação.

Em entrevista ao portal Ela, do jornal O Globo, Paolla comentou sobre a transição após anos à frente da bateria da escola. “Esse posto é novo, estou aprendendo a me movimentar nele”, declarou, ao se referir à função de madrinha de honra.

A presença da atriz em um ensaio técnico, na última terça-feira (27), acabou alimentando especulações sobre um possível retorno ao desfile, o que foi descartado por ela. Segundo Paolla, sua participação no momento teve caráter pontual e não significa envolvimento direto no Carnaval do próximo ano.

Questionada sobre as comparações constantes com Virgínia Fonseca, anunciada como rainha de bateria da Grande Rio em 2026, a atriz evitou qualquer clima de disputa e fez questão de elogiar a nova representante da escola. “A escola tem uma rainha que está ali desempenhando, presente, está fazendo a parte dela”, afirmou.

Paolla também demonstrou incômodo com a insistência de parte do público em promover rivalidades femininas. “Eles continuam colocando uma contra a outra a todo momento. Ainda me choca essa obsessão de criar uma rivalidade feminina”, disse, ao comentar as reações nas redes sociais.

Desde o início dos ensaios, Virgínia Fonseca tem enfrentado críticas e comentários negativos na internet, situação que, segundo Paolla, revela mais sobre a cultura de comparação do que sobre o desempenho de quem ocupa o posto.

