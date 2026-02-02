Homem é esfaqueado durante confusão em distribuidora de bebidas

Por News Rondônia
Publicada em 02/02/2026 às 09h30
Um homem foi esfaqueado durante uma briga ocorrida na madrugada deste domingo (1º) em uma distribuidora de bebidas localizada na Rua Café Filho, no bairro Satélite, em Candeias do Jamari.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava consumindo bebida alcoólica com a esposa quando se envolveu em uma confusão com uma mulher dentro do estabelecimento.
Durante o desentendimento, o homem foi atingido por um golpe de faca na região lombar. Após a agressão, a suspeita fugiu do local antes da chegada da polícia.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deve ser investigado para identificar a autora do crime e esclarecer as circunstâncias da tentativa de homicídio.
