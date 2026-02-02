Homem é executado a tiros ao parar carro em porteira na zona rural

Publicada em 02/02/2026 às 09h15
Um homem identificado como Gilmar de 54 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (1º), por volta das 17h, na Linha TN-13, Oitavinha, km 02, no distrito de Tancredópolis, zona rural de Alvorada do Oeste (RO).
De acordo com as informações apuradas, Gilmar seguia em um veículo quando parou para abrir uma porteira e foi surpreendido por um homem encapuzado, que saiu da vegetação às margens da estrada e efetuou vários disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Após o crime, o suspeito fugiu a pé e tomou rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área, enquanto a Perícia Técnico-Científica realizou os procedimentos de praxe.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que trata o crime como homicídio qualificado. O corpo foi liberado após os trabalhos periciais e encaminhado à funerária. Até o momento, ninguém foi preso.
