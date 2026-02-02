Motociclista morre em grave acidente na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 02/02/2026 às 09h15
Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (01) resultou na morte do motociclista Manoel de 58 anos, no cruzamento da Rua Idalva Fraga Moreira com a Rua Inácio Mendes, no bairro Jucelino Kubitschek (JK), zona Leste da capital rondoniense.
De acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem do portal de notícias Hora1Rondonia no local, Manoel pilotava uma motocicleta modelo Yamaha Factor e levava a filha, de 25 anos, na garupa, quando ocorreu a colisão com uma caminhonete Mitsubishi L200.
Testemunhas relataram que o motociclista seguia pela Rua Inácio Mendes e, ao chegar ao cruzamento, teria avançado a via preferencial, atingindo violentamente a lateral da caminhonete que trafegava pela Rua Idalva Fraga Moreira. Com o forte impacto da batida, Manoel sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
A filha da vítima também ficou ferida e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros socorros, ela foi encaminhada em estado grave para a emergência do Hospital João Paulo II, onde permanece sob cuidados médicos.
A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos de praxe para apurar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo de Manoel De Deus da Silva foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.
As causas exatas do acidente deverão ser confirmadas após a conclusão do laudo pericial. O caso gerou comoção entre moradores da região, que relatam que o cruzamento é conhecido pelo alto número de acidentes.
