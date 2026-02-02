Deputado Luizinho Goebel indica aquisição de viatura para atender escritório da Emater em Machadinho do Oeste

Publicada em 02/02/2026 às 10h14
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia, com extensão à Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), solicitando a aquisição de uma viatura operacional do tipo utilitário para atender o escritório local da autarquia no município de Machadinho do Oeste
A proposta foi protocolada no dia 29 de janeiro de 2026, no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa de Rondônia, e tem como objetivo fortalecer a estrutura operacional da Emater no atendimento às demandas da zona rural do município
De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a disponibilização de um veículo é considerada essencial para garantir a mobilidade das equipes técnicas da Emater, que atuam diretamente junto a agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais, além de comunidades localizadas em áreas de difícil acesso
A Emater-RO é responsável pela execução de ações voltadas à assistência técnica, extensão rural, orientação produtiva e acompanhamento de políticas públicas agropecuárias, desempenhando papel estratégico no desenvolvimento rural sustentável em Rondônia
Entre as atividades desenvolvidas pela Emater estão a elaboração e acompanhamento de projetos produtivos, orientação sobre manejo agrícola e pecuário, apoio à regularização da atividade rural, acesso a políticas públicas, realização de capacitações, dias de campo, além do incentivo à organização social e econômica dos produtores, por meio de associações e cooperativas
Segundo o documento, a falta ou insuficiência de veículos compromete visitas técnicas, vistorias em propriedades, acompanhamento produtivo e a execução de programas governamentais, impactando diretamente o atendimento à população rural
A indicação destaca que a aquisição da viatura representa um investimento com impacto direto no fortalecimento da economia local, uma vez que a produção agrícola contribui para a geração de emprego, circulação de renda e dinamização das cadeias produtivas nos municípios
Com o reforço na estrutura do escritório local da Emater em Machadinho do Oeste, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento aos produtores rurais e melhorar a eficiência dos serviços prestados.
A indicação agora segue para análise do Poder Executivo Estadual, que avaliará a viabilidade do atendimento ao pedido apresentado pelo parlamentar.
