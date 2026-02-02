Marcos Rocha ministro?; Hildon corre risco; e Fúria flerta com bolsonarismo e despreza presideciáveis do PSD

Publicada em 02/02/2026 às 09h33
Kassab cristalizou os partidos de direita e de extrema-direita e inviabilizou os partidos de centro-esquerda no jogo do poder
CARO LEITOR, enquanto a extrema-direita tenta se reabilitar eleitoralmente com a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, trabalha em silêncio nos bastidores do poder para fortalecer a sigla que comanda em escala nacional. O movimento de Kassab é de mestre, ele não perdeu quadros partidários, só ganhou. No primeiro momento, ele atraiu para o PSD o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e a governadora Raquel Lyra de Pernambuco. Em seguida, os governadores Ronaldo Caiado de Goiás e Coronel Marcos Rocha de Rondônia. Além disso, atraiu grupos políticos, a exemplo do grupo Cunha Lima da Paraíba. Com essa estratégia de fortalecer a legenda, Kassab viabiliza o PSD como partido de centro, segundo o próprio. Por sua vez, ele cristalizou os partidos de direita e de extrema-direita e inviabilizou os partidos de centro-esquerda no jogo do poder e na corrida eleitoral das eleições deste ano.
Projeta
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, projeta a legenda como herdeira dos votos da direita e extrema-direita sem carregar a rejeição tóxica do radicalismo do bolsonarismo.
Votar
O eleitor de espectro ideológico da direita e da extrema-direita talvez não goste da sigla PSD, mas deverá votar em candidatos que nela estejam filiados.
Define
Gilberto Kassab disse que até 15 de abril define o nome do candidato a presidente do PSD. A legenda conta com três pré-candidatos à Presidência da República: os governadores Eduardo Leite (PSD-RS), Carlos Massa Júnior – Ratinho (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (PSD-GO).
Filiação
O PSD pode, na última hora, receber a filiação do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para disputar a Presidência da República. Contudo, Tarcísio vem afirmando que é candidato à reeleição.
Lança
Contudo, Gilberto Kassab nunca fala de graça, ele já disse que o PSD lança um candidato à Presidência da República com reais condições de competitividade e vitória. Disse que a legenda está se contrapondo à extrema-direita bolsonarista e à esquerda.
Queimar
Gilberto Kassab disse que o PSD pode lançar uma chapa pura para a Presidência da República, podendo queimar dois senadores com potencial de vitória numa única chapa majoritária.
Observando
Existe um dado que ninguém está observando. Todo governante transforma partidos em sublegenda ao seu projeto de poder. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) fortaleceu o PTB e o PP, e em momentos estratégicos, o MDB.
Desprezando
No passado, os governos da ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG) e do presidente Lula (PT-SP) fortaleceram o MDB, PR (hoje PL), PTB e o PP, desprezando as outras legendas de esquerda, a exemplo do PSB, PDT, PV e PPS (hoje Cidadania). Lula repete o jogo, fortalece o PSD e despreza as legendas de esquerda.
Provável
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) não fortaleceu o PSB como fez Gilberto Kassab (PSD-SP) com o PSD. Alckmin nem mesmo garantiu a governabilidade ao presidente Lula (PT-SP) como fez Kassab. Lá na frente, Kassab poderá se tornar um provável candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula.
Suspense
Falando em provável, o governador Coronel Marcos Rocha acabou com o suspense da troca partidária na última sexta-feira (30). Rocha assinou a filiação ao PSD em São Paulo na presença de Gilberto Kassab e na companhia do ex-senador Expedito Júnior (PSD).
Meta
Durante tratativa da filiação do governador Coronel Marcos Rocha com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele deixou bem claro que não deixa o governo e sua meta é entregar quatro deputados federais e um senador à sigla.
Suspense
O governador Coronel Marcos Rocha também disse a Kassab que viabilizará a candidatura ao governo do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Contudo, fez suspense do nome do possível candidato a senador pela sigla.
Ministro
Durante a conversa com Gilberto Kassab (PSD-SP), o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) não descartou a hipótese de se tornar ministro de Estado futuramente caso entregue o senador e quatro deputados federais ao PSD. Neste caso, Rocha pode se tornar ministro no governo do presidente Lula (PT-SP) caso seja reeleito ou num eventual governo do PSD frente ao Palácio do Planalto.
Ministério
O governador Coronel Marcos Rocha (PSD), caso cumpra a meta com o PSD, existe a possibilidade de o PSD nacional exigir o retorno do Ministério de Segurança Pública a partir do desmembramento do ministério de Justiça. Com isso, Rocha se torna ministro de Estado.
Futuro
Com um senador e quatro deputados federais eleitos no PSD de Rondônia, é possível sim que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) no futuro se torne ministro da Segurança Pública, a primeira-dama Luana Rocha ocupe uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Social, e o seu irmão, Sandro Rocha, vire assessor no Senado ou na Câmara dos Deputados.
Despreza
Falando em PSD, o pré-candidato ao governo da sigla, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), flertando com o eleitor bolsonarista, gravou um vídeo dizendo que o PSD estará com Flávio Bolsonaro no segundo turno. Neste caso, Fúria despreza o potencial político dos presidenciáveis do PSD no enfrentamento ao presidente Lula (PT-SP).
Flertar
Em vídeo postado nas redes sociais, o pré-candidato ao governo do PSD, Adailton Fúria (PSD), tenta flertar com eleitor bolsonarista desprezando os presidenciáveis da legenda kassabista. Vale lembrar que o PL e o bolsonarismo têm um candidato a governador, o senador Marcos Rogério (PL), conhecido como pitbull do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).
Explicando
O prefeito de Cacoal e pré-candidato ao governo do PSD, Adailton Fúria (PSD), deverá começar a pré-campanha se explicando para o eleitor de direita e de extrema-direita o alinhamento político do PSD com o presidente Lula (PT-SP) devido a sigla ocupar três ministérios e garantir a governabilidade do governo petista no Congresso Nacional.
Afirmou
O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), em ligação para coluna, afirmou que seu projeto de poder é disputar o governo e não existe mais a possibilidade de candidatura a deputado federal. Em face dessa afirmativa, Hildon corre um sério risco de ficar sem mandato e cair no ostracismo político futuramente.
Opção
Por conta da popularidade em alta, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), é a rainha no tabuleiro do poder. Léo lançou a pré-candidatura ao governo do prefeito de Vilhena, Delegado Flori (Podemos). Esse último aparece como única opção adulta da direita para governar os destinos dos rondonienses.
Aprovado
De autoria do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei que autoriza a implantação de internet via satélite em viaturas das forças de segurança que atuam nas zonas rurais do estado, além de garantir conectividade para órgãos públicos localizados em distritos e áreas de difícil acesso.
Segurança
O projeto de lei do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) que autoriza a implantação de internet via satélite em viaturas das forças de segurança, contribui para que Rondônia dê um passo importante para fortalecer a segurança pública e modernizar os serviços oferecidos à população que vive longe dos grandes centros urbanos.
Comemorou
O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Gedeão Negreiros (PSDB), comemorou o sucesso da realização do concurso no dia de ontem (01) para a Casa de Leis, sem ocorrência de nenhum incidente que comprometesse o certame. Agora, o concurseiro é aguardar a divulgação dos resultados e se preparar para tomar posse.
Sério
Falando sério, em 2026, pouco importa quem vencerá o pleito eleitoral presidencial. Se der Lula, o PSD de Gilberto Kassab garante a governabilidade e amplia a força de influência no Palácio do Planalto. Se der Tarcísio ou Carlos Massa Júnior (Ratinho), garante a eleição. Neste caso, Kassab prova que amadores discutem eleição e profissionais discutem estratégia e tática eleitoral.
