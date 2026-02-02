Delegado Camargo acusa governo de descumprir decreto sobre terras de soldados da borracha

Publicada em 02/02/2026 às 10h00
O deputado estadual Delegado Camargo afirmou que famílias detentoras de títulos de terra registrados em cartório estão impedidas de exercer atividades em suas próprias propriedades, situação que, segundo ele, decorre de um decreto editado em gestões anteriores do Governo do Estado. De acordo com o parlamentar, os atingidos são famílias conhecidas como soldados da borracha, que estariam sofrendo restrições para utilizar áreas legalmente tituladas.
Na avaliação do deputado, o atual governo teria dado continuidade à aplicação do decreto questionado, colocando em prática medidas que, segundo ele, pressionam e inviabilizam a permanência dessas famílias nas terras. Camargo declarou que considera o ato ilegal e sustentou que há afronta direta ao direito de propriedade garantido por registros oficiais.
Ainda conforme o parlamentar, foi apresentada por ele uma proposta de decreto com o objetivo de assegurar os direitos dos proprietários de terras nessas áreas. A iniciativa, segundo informou, foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Apesar disso, Camargo afirmou que o Poder Executivo estadual não estaria cumprindo a norma aprovada pelo Legislativo.
O deputado declarou que continuará atuando para que o decreto aprovado seja respeitado e afirmou que não pretende desistir da defesa das famílias afetadas. Em manifestação pública, disse que seguirá lutando pelos interesses do estado e da população envolvida, reiterando a cobrança por justiça e pelo cumprimento da lei.
