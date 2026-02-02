Repost de Zé Felipe com Ana Castela movimenta fãs e levanta especulações

Publicada em 02/02/2026 às 08h36
Uma simples interação nas redes sociais foi suficiente para reacender comentários sobre a relação entre Zé Felipe e Ana Castela. Na manhã deste domingo (1º), o cantor compartilhou em seus stories uma foto publicada pela ex-namorada, gesto que rapidamente ganhou repercussão entre seguidores dos dois artistas.
Na imagem repostada, Ana aparece vestindo um conjunto fitness cor-de-rosa durante um momento de treino. Ao republicar o registro, Zé Felipe reagiu apenas com um emoji sugestivo, o que foi interpretado por fãs como sinal de flerte e proximidade entre o ex-casal.
Para que o repost fosse possível, o cantor precisou ser marcado na publicação original. A marcação foi feita pela própria Ana Castela, que escolheu como trilha sonora da foto a música “Pretin”, lançamento recente de Zé Felipe, detalhe que também chamou atenção dos internautas.
O cantor, por sua vez, não se limitou à publicação da ex. Ele também compartilhou outros stories de fãs e influenciadoras que utilizaram a canção em vídeos e fotos, indicando uma ação espontânea de divulgação do novo trabalho.
Nas redes, a movimentação gerou uma enxurrada de comentários de seguidores que passaram a especular uma possível reconciliação. Mensagens demonstrando torcida e carinho pelo antigo casal se multiplicaram, com fãs manifestando o desejo de vê-los juntos novamente.
Até o momento, nenhum dos dois comentou oficialmente sobre o significado da interação ou sobre uma eventual retomada do relacionamento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!