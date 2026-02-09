Palmeiras vence Corinthians; Supercopa Feminina; Tabelinha Rondoniense ...

Publicada em 09/02/2026 às 08h20
Paulistão 2026, Supercopa Feminina e Super Bowl são os destaques do fim de semana. No Tabelinha: Campeonato Rondoniense, Motocross e Corrida Rural.
Paulistão pega fogo: Palmeiras avança e briga segue aberta. Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e conquista a Supercopa Feminina. Seahawks atropelam Patriots e conquistam o Super Bowl LX.
Paulistão - A 7ª rodada do Paulistão foi decisiva e deixou o campeonato em clima de decisão. No clássico em Itaquera, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, gol de Flaco López, /chegou aos 15 pontos e garantiu vaga antecipada nas quartas de final. O Timão segue vivo e depende apenas de si na última rodada.
No interior, o Santos respirou ao vencer o Noroeste por 2 a 1 fora de casa, se afastando do Z-2 e mantendo chances de G-8. O Capivariano bateu o Mirassol por 1 a 0 e também entrou na disputa por classificação. Já o empate em 1 a 1 entre Velo Clube e Bragantino manteve a luta contra o rebaixamento totalmente aberta.
No sábado (7), a Portuguesa venceu a Ponte Preta por 2 a 0 e confirmou a queda da equipe de Campinas. Guarani, Novorizontino e São Paulo também venceram, deixando a definição das vagas para a rodada final.
Supercopa - O Palmeiras conquistou, também no sábado (7), o título da Supercopa do Brasil Feminina 2026. Após empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Corinthians, na Arena Barueri, o Verdão venceu nos pênaltis por 5 a 4.
O grande nome da decisão foi a goleira Tapia, que defendeu três cobranças e assegurou a primeira taça da competição para o clube. O resultado frustrou o Corinthians, que buscava o tetracampeonato, após vencer as edições de 2022, 2023 e 2024.
A conquista marca o início da temporada feminina com título inédito para o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil.
Super Bowl - O Seattle Seahawks é campeão do Super Bowl LX. No domingo (8), a equipe teve atuação dominante e venceu o New England Patriots por 29 a 13, com destaque absoluto para a forte defesa, que anulou completamente o ataque liderado por Drake Maye.
Sem Tom Brady, os Patriots mostraram dificuldades e cometeram erros decisivos, enquanto Seattle controlou o jogo do início ao fim. A vitória marcou a revanche dos Seahawks após a derrota no Super Bowl XLIX, em 2015, justamente para o New England.
Nem o show de Bad Bunny conseguiu roubar a cena de uma final marcada pela superioridade dos Seahawks, que confirmaram a grande campanha e levantaram mais um título da NFL.
Tabelinha Rondoniense
Rondoniense: Porto Velho vira e Ji-Paraná mantém liderança. Presidente Médici recebe o 1º Treinão de Motocross. IFRO Cacoal abre inscrições para a III Corrida Rural 2026.
Futebol - A 6ª rodada do Campeonato Rondoniense 2026 terminou com emoção. O Gazin Porto Velho venceu o União Cacoalense por 2 a 1, de virada, fora de casa. Machado abriu o placar, mas Lucas Bala empatou, ainda no primeiro tempo e Ruan Costa garantiu a vitória no fim. No sábado (7), o Ji-Paraná bateu o Gênus por 2 a 0 e segue líder com 16 pontos. Guaporé venceu o Rondoniense e entrou forte na briga pelo G-4.
Motocross - O motocross volta a agitar Rondônia com o 1º Treinão de Motocross, no final de semana (14 e 15), em Presidente Médici. No sábado, a programação começará com treinos livres à tarde. Já no domingo, os treinos oficiais abrem o dia e as corridas terão início às 13h30. Pilotos de cinco categorias entram na pista, com disputas intensas e clima de preparação para a temporada. A expectativa é de bom público e grandes emoções.
Corrida - O IFRO Campus Cacoal abriu as inscrições para a III Corrida Rural, marcada para 17 de maio de 2026, com largada às 6h10. O evento terá provas de 5 km e 10 km, caminhada de 3 km, categorias infantis e modalidade PcD, reunindo atletas, estudantes, servidores e a comunidade em geral. Com percurso em área rural, a iniciativa promove esporte, integração social e qualidade de vida, com medalhas para todos os concluintes e premiação nas corridas principais.
