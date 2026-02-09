Dr. Fernando Máximo destina emenda para a APAE de Alto Alegre dos Parecis

Publicada em 09/02/2026 às 09h45
O deputado federal Dr. Fernando Máximo visitou a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Alto Alegre dos Parecis para conhecer os projetos desenvolvidos pela instituição filantrópica. Na ocasião, o parlamentar surpreendeu a presidente da APAE local, Marzelene Batista, ao entregar um cheque no valor de R$ 50 mil. O repasse é proveniente de emendas parlamentares federais indicadas por Dr. Fernando Máximo em Brasília.
Ao realizar a entrega do cheque, Dr. Fernando Máximo disse estar “muito feliz por conhecer esta APAE e por trazer mais recursos para cá. Nós sabemos que aqui as pessoas são tratadas com fraternidade, carinho, amor, misericórdia, compaixão, empatia e zelo pelo ser humano. Então, ficamos muito entusiasmados em saber que o dinheiro que estamos destinando, ou seja, a emenda federal que buscamos em Brasília, é investido aqui e está sendo bem executado em prol da nossa população. Ganham as pessoas que tanto precisam e que aqui são tão bem assistidas”, declarou o congressista.
A presidente da APAE de Alto Alegre dos Parecis, Marzelene Batista, agradeceu o repasse e destacou que a chegada do recurso ocorreu em um momento oportuno. “Esses 50 mil reais vieram para trazer benefícios para a nossa APAE na hora certa. O deputado Dr. Fernando tem um coração bondoso, e nosso sentimento, neste momento, é de profunda gratidão”, afirmou.
O prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro (UB), também agradeceu a parceria do parlamentar, ressaltando que a destinação de recursos federais ajuda a movimentar a economia da região e a melhorar as condições socioeconômicas de um pequeno município como Alto Alegre dos Parecis. “É uma alegria muito grande tê-lo aqui, deputado. Só temos a agradecer mais uma vez. Pode ter certeza de que esse recurso será muito bem investido”, afirmou o chefe do Executivo municipal.
O encontro contou ainda com a presença do vereador Adelson Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como Fatal da Farmácia. “É por isso que o Dr. Fernando é um deputado que faz a diferença no nosso estado, pois tem uma visão ampla e atua em todos os setores”, pontuou.
Alto Alegre dos Parecis tem uma população estimada em cerca de 12,2 mil habitantes, de acordo com o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com grande parte dos moradores vivendo na área rural e o restante no perímetro urbano, conforme bases demográficas recentes.
A economia local é diversificada e tem forte presença do setor primário, com destaque para a agricultura e a pecuária. O município é reconhecido pela produção de café clonal, tomate em estufa e outras culturas agrícolas, atividades que contribuem para a geração de renda e atraem atenção no cenário regional. Alto Alegre dos Parecis também é considerado um polo de ecoturismo, com diversas cachoeiras e áreas naturais que ajudam a movimentar o comércio e os serviços locais.
