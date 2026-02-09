Pesquisa mostra Lula na frente de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026

Publicada em 09/02/2026 às 09h20
A mais recente pesquisa do instituto Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira (9), indica que a corrida pelo Palácio do Planalto em 2026 começa com dois nomes à frente nas intenções de voto: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
No primeiro cenário estimulado, Lula lidera com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio aparece em segundo lugar, com 30%. Bem atrás, surge o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que registra 10%.
Em uma segunda simulação, o instituto substituiu Ratinho Jr. pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Nesse recorte, Lula sobe para 40%, Flávio Bolsonaro alcança 32% e Caiado aparece com 6%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, o governador goiano fica tecnicamente empatado com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que marca 4%.
O terceiro cenário testado inclui o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD). Nesse caso, Lula mantém 40% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro aparece novamente com 32% e Eduardo Leite soma 5%. Ele fica em empate técnico com Romeu Zema (4%) e com o ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo, que registra 3%.
O levantamento ouviu 2.000 eleitores em todo o país, por meio de entrevistas presenciais realizadas entre os dias 6 e 7 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi custeada pelo próprio instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-06428/2026.
