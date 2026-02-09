Gazin Porto Velho vira sobre o União em Cacoal, mantém posição no G3 e amplia crise do adversário
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 09/02/2026 às 08h30
Nos acompanhe pelo Google News

 A manutenção do Gazin Porto Velho entre os primeiros colocados do Campeonato Rondoniense foi confirmada após vitória fora de casa diante do União Cacoalense. Com o resultado, a equipe da capital permaneceu na terceira posição da tabela, enquanto o time de Cacoal continuou na última colocação, somando apenas um ponto e ainda sem triunfos na competição.

A vitória foi construída mesmo diante de um cenário adverso durante boa parte do confronto. Na etapa final, maior volume ofensivo passou a ser exercido pelo União, que pressionou e criou dificuldades para o sistema defensivo visitante. Ainda assim, a eficiência acabou sendo decisiva. Aos 41 minutos, Ruan Costa marcou o gol que selou a virada e garantiu os três pontos fora de casa.

O início da partida apresentou equilíbrio entre as equipes, mas o placar foi aberto pelo time mandante. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Machado converteu cobrança de falta e surpreendeu o goleiro Digão, colocando o União em vantagem. A reação do Porto Velho ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 15 minutos, Lucas Bala aproveitou cobrança de escanteio e empatou de cabeça.

O confronto foi disputado no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, dentro da sequência do Campeonato Rondoniense. 

Esportes Campeonato
Imprimir imprimir