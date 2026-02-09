Publicada em 09/02/2026 às 08h20
A vitória fora de casa colocou o Guaporé na vice-liderança do Campeonato Rondoniense após a equipe chegar aos 11 pontos na tabela, enquanto o Rondoniense permaneceu com 10 pontos e passou a acumular a segunda derrota consecutiva na competição. O resultado foi consolidado na tarde deste domingo, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, durante o complemento da 7ª rodada do estadual.
O confronto foi marcado por equilíbrio ao longo da maior parte da partida, com o Guaporé adotando postura compacta e limitando os espaços do adversário. A equipe visitante conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, quando Marquinhos dominou a bola no peito dentro da área e finalizou sem deixar a bola tocar no chão. O lance garantiu o segundo gol do atleta no campeonato, repetindo também o feito de marcar no estádio Aluízio Ferreira.
Na etapa final, o Rondoniense passou a controlar as ações ofensivas e pressionou em busca do empate. Apesar do volume maior no campo de ataque, a equipe encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras de finalização. Para sustentar a vantagem, o Guaporé recuou as linhas, reforçou a marcação e conseguiu neutralizar as tentativas do time da casa até o apito final.
Ao término da partida, Marquinhos foi escolhido como o destaque do jogo. A vitória consolidou o Guaporé na segunda posição do campeonato, enquanto o Rondoniense permaneceu na mesma pontuação e sequência negativa dentro da competição estadual.
