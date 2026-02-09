Publicada em 09/02/2026 às 08h20
A vitória consolidou ainda mais a vantagem do Ji-Paraná na liderança do Campeonato Rondoniense Sicredi e manteve a equipe invicta e sem sofrer gols na competição. Com 16 pontos somados, o time abriu distância na tabela e manteve o padrão de resultados positivos apresentado ao longo das rodadas. Do outro lado, o Sport Genus voltou a ser derrotado, permaneceu sem vitórias e seguiu em situação delicada na classificação, com apenas dois pontos conquistados.
O confronto, válido pela sétima rodada, foi disputado no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, durante o período de carnaval e sob forte calor. As duas equipes entraram em campo buscando objetivos distintos: enquanto o Ji-Paraná tentava ampliar a vantagem na ponta da tabela, o Genus buscava aproximação do grupo de classificação. Ainda no primeiro tempo, o placar começou a ser definido. Aos 11 minutos, após cobrança de falta pelo lado esquerdo do ataque, Aisley subiu mais alto que a defesa adversária e marcou o primeiro gol.
Mesmo em desvantagem, o Genus conseguiu manter o jogo equilibrado, embora com poucas oportunidades claras de gol para ambos os lados. O Ji-Paraná administrou a vantagem até o intervalo vencendo por 1 a 0.
Na etapa final, o time da capital passou a tomar mais iniciativa e tentou pressionar em busca do empate, mas não conseguiu converter o volume ofensivo em gol. Nos minutos finais, já com a partida próxima do encerramento, uma ligação direta da defesa do Ji-Paraná mudou o cenário. O atacante Bahia pressionou a saída de bola, que foi recuada ao goleiro Dida. O arqueiro acabou soltando a bola nos pés do atacante, que aproveitou a falha para marcar o segundo gol e confirmar mais uma vitória do Ji-Paraná na competição.
