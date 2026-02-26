Neta acusada de matar avô e deixar avó baleada se apresenta com advogados

Por rondoniaovivo.com

Publicada em 26/02/2026 às 08h40

Acusada de matar o avô e deixar a avó gravemente ferida, uma adolescente de 17 anos foi apresentada a polícia no final da noite de quarta-feira (25) em Ariquemes (RO).

O crime chocou a zona rural de Ariquemes (RO) na última terça-feira (24). L dos S., é acusada de assassinar o avô, José dos Santos, e tentar matar a avó, Maria Aparecida.

Conforme informações da avó para a polícia, a neta pediu que o casal se sentasse no sofá para uma conversa antes de iniciar os disparos. ​José foi atingido pelas costas e não resistiu.

Maria Aparecida, baleada no peito e na boca, conseguiu sobreviver após fingir estar morta.

A suspeita fugiu em uma caminhonete, mas posteriormente na noite de quarta-feira foi apresentada ao delegado de plantão em Ariquemes e permaneceu em silêncio.

Como se apresentou fora de flagrante, deverá responder em liberdade.