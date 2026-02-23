Melody desabafa após deixar show no Maranhão por problemas de saúde

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 15h20

A cantora Melody precisou interromper compromissos após apresentar mal-estar durante participação no After Folia, em Grajaú, no interior do Maranhão. A artista deixou o local em uma ambulância na noite de sábado (21), conforme mostrou nas redes sociais.

Conhecida pelo hit “Jetski”, parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K, ela relatou que já não se sentia bem antes mesmo da apresentação. No dia seguinte, voltou ao Instagram para explicar o ocorrido.

"Eu não estou muito bem. Eu estou um pouquinho mal de garganta, de um monte de coisa. Já fui furada aqui antes do show, aqui foi depois, porque realmente eu não estava bem mesmo. Ainda não estou bem para ser sincera"

Melody agradeceu o atendimento recebido e a compreensão do público por não conseguir atender fãs após o evento.

"Só tenho a agradecer ao Samu, ao prefeito, e à galera também que entendeu que eu não consegui atender ninguém. Eu saí do show de ambulância porque realmente eu estava passando muito mal. Mas muito obrigada a todo mundo pela compreensão e por todo o apoio"

Nos Stories, a cantora compartilhou imagens dentro da ambulância e também registros do momento em que recebia medicação deitada em uma cama.