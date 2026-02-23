Aproximação institucional do Sebrae no interior começa por Vilhena

Por SEBRAE-RO

Publicada em 23/02/2026 às 16h42

Nesta segunda-feira (23), o movimento de aproximação institucional do Sebrae em Rondônia com os municípios do interior começou por Vilhena. O diretor-superintendente da instituição, José Alberto Anísio, cumpriu agenda estratégica no município com foco no fortalecimento do ambiente de negócios e na ampliação do apoio às micro e pequenas empresas da região.

Recebido no escritório regional do Sebrae, o diretor superintendente participou de reunião institucional com o presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Darci Cerruti, e com o gerente da unidade regional, Charif Mohamed.

O encontro também contou com a presença do vice-prefeito do município, Aparecido Donadoni, reforçando a articulação entre a instituição e o poder público municipal.

Na pauta, a construção de uma agenda propositiva com foco em ações conjuntas e parcerias estratégicas para ampliar o apoio às micro e pequenas empresas da região. Entre as prioridades estão iniciativas voltadas à melhoria da gestão, acesso a mercado, inovação e fortalecimento da competitividade dos negócios locais.

O diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, destacou a importância da agenda institucional em Vilhena como parte da estratégia de aproximação no interior do estado.

“É importante essa agenda para fortalecermos os vínculos com clientes, parceiros e, especialmente, com o nosso time local. Aqui em Vilhena, sob a liderança do presidente do nosso Conselho, Darci Cerutti, temos avançado no apoio aos micro e pequenos empreendedores do Cone Sul. Estaremos cada vez mais próximos”, afirmou.

Durante a visita, também foram definidas as próximas ações para o município, entre elas a realização do Café com Sebrae 2026, programado para o dia 10 de março, na unidade regional do Sebrae em Vilhena.

O evento marca o início das atividades técnicas do ano e apresenta ao público empreendedor o portfólio de soluções da instituição, além de missões empresariais e oportunidades de participação em editais de fomento.

A agenda em Vilhena abre um ciclo de visitas institucionais que devem percorrer outras regiões do estado, consolidando a presença do Sebrae no interior e reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios em Rondônia.