Plantio de árvores é feito na Praça da Juventude em Porto Velho

Por Neto Moura

Publicada em 23/02/2026 às 16h10

Com objetivo de garantir mais sustentabilidade ambiental em Porto Velho, foram plantadas 70 mudas de árvores nativas, incluindo cojoba, ipê-mirim, ipê-rosa, lanterneira e frutíferas como caju e ingá na Praça da Juventude, localizada na Avenida Paulo Freire, no bairro Parque Amazônia.

Cerca de 230 mudas de biribá, goiaba e ipê-mirim foram doadas à comunidade. Os alunos do 5º ano da Escola Ely Bezerra de Salles participaram do projeto, vivenciando, na prática, o processo de arborização.

A Yone Valmicilha vice-diretora da escola ressaltou o impacto positivo da atividade: “Além de melhorar o ambiente, proporcionando sombra e ar puro, essa experiência ensina valores como responsabilidade e cuidado com a natureza. O envolvimento dos estudantes no plantio fortalece o vínculo com a comunidade e mostra que pequenas ações podem gerar grandes mudanças”.

Envolvimento dos estudantes no plantio fortalece o vínculo com a comunidade

“Aprendi como plantar corretamente e também me diverti. A praça ficará menos poluída e com mais sombra”, disse uma das estudantes envolvidas na ação.

A iniciativa foi coordenada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Departamento de Proteção e Conservação Ambiental (DPCA). A atividade é uma medida de educação ambiental e preservação de ecossistemas.

“Estamos construindo uma cidade melhor para todos, diminuindo os impactos ambientais e melhorando o visual urbano. E a educação é essencial para a conscientização e cuidado com a natureza”, disse o prefeito Léo Moraes.

“Cada muda plantada é um passo em direção a um futuro sustentável, unindo a comunidade em prol do nosso meio ambiente”, disse Vinicius Miguel, titular da Sema. A ação não apenas embeleza a praça, mas também incentivou a cidadania e o cuidado com a natureza, contribuindo para uma cidade mais verde e consciente.