Kits inclusivos são entregues a estudantes da rede municipal; distribuição será feita seguindo programação em várias escolas de Porto Velho 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/02/2026 às 15h37

Considerada um dos focos prioritários da gestão municipal, a educação inclusiva na rede básica de ensino recebeu mais uma iniciativa de fortalecimento com a entrega de mais de três mil kits escolares destinados a alunos neurodivergentes ou que apresentam algum tipo de deficiência.

O kit é composto por uniforme escolar, tênis, agenda escolar, lápis de cor, protetor auricular, babador, entre outros itens que, integrados ao material didático, auxiliam de maneira significativa na qualidade do sistema inclusivo de ensino em Porto Velho.

Os primeiros kits começaram a ser entregues em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (23), na Escola Odília Pereira de Oliveira, localizada na zona Norte da cidade. O material será destinado para todas às escolas da rede municipal, incluindo as unidades da zona rural.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa entrega é uma conquista histórica para as famílias atípicas

De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa entrega é uma conquista histórica para as famílias atípicas, que merecem o reconhecimento do poder público nas políticas adotadas pelo Executivo Municipal.

“Em um passado não tão distante, a educação inclusiva era caso de Justiça e, mesmo assim, não era cumprida. Agora estamos falando do kit inclusão para todas as escolas da rede municipal. Além disso, somos a primeira capital da região Norte a implantar o transporte escolar inclusivo. O que queremos é trabalhar e atuar em prol das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

Para a chefe adjunta da Secretaria Municipal de Integração e Ação Social (Semias), Tércia Marília, as ferramentas de ensino disponibilizadas pela rede pública são instrumentos fundamentais para a qualidade da educação.

Giordani Lima falou que a iniciativa contempla os componentes trabalhados pela educação inclusiva

“Esse kit possibilita que essas crianças tenham acesso a novos estímulos auditivos, visuais e táteis, proporcionando uma experiência mais agradável e necessária, o que contribui para a permanência em sala de aula. Hoje estamos muito honrados em entregar esse material”, disse Tércia Marília.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, falou sobre a relevância da entrega que, segundo ele, contempla os componentes trabalhados pela educação inclusiva e traz ganhos na proficiência da rede municipal.

“São cerca de três mil kits inclusivos que serão entregues a todas as unidades onde existam alunos neurodivergentes ou com necessidades especiais. É muito importante que nossas escolas possuam esses materiais, que além de promoverem a inclusão, melhoram a qualidade do nosso ensino”, comentou Giordani Lima.