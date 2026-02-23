Prefeitura de Porto Velho realiza heteroidentificação para candidatos cotistas

Por Emily Costa

Publicada em 23/02/2026 às 16h13

A Prefeitura de Porto Velho realizou, na última sexta-feira (20), entrevistas presenciais de heteroidentificação do Processo Seletivo 2026.1 do Programa de Inclusão Social Universidade para Todos – Faculdade da Prefeitura. Participaram da etapa 35 candidatos inscritos nas vagas destinadas às cotas étnico-raciais.

Esta etapa integra o cronograma oficial do processo seletivo, que oferta 165 bolsas integrais de graduação a estudantes de baixa renda residentes no município, em instituições privadas conveniadas.

Destinada aos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos), a etapa tem como objetivo confirmar a informação apresentada no ato da inscrição, conforme os critérios previstos na legislação vigente.

Sistema de cotas

Do total de vagas ofertadas, 20% são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, e 20% a pessoas com deficiência (PCD). A reserva segue as normas previstas nas políticas públicas de inclusão social.

A entrevista de heteroidentificação ocorre de forma presencial, conduzida por comissão designada para essa finalidade, com formação em letramento racial, assegurando transparência e cumprimento das normas previstas no edital.

Próximas etapas

Após a realização das entrevistas, o resultado da análise documental será divulgado no dia 24 de fevereiro. O prazo para interposição de recursos será nos dias 25 e 26 de fevereiro.

O resultado final está previsto para 3 de março de 2026. Os candidatos aprovados deverão efetuar a matrícula entre os dias 4 e 7 de março, diretamente nas instituições de ensino.

Sobre o programa

O Programa Faculdade da Prefeitura concede bolsas integrais a estudantes de baixa renda que residem em Porto Velho há pelo menos cinco anos e que tenham cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em instituição privada.

A seleção utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério classificatório, exigindo pontuação mínima de 400 pontos em uma das últimas cinco edições.

As regras completas, número de vagas, cursos ofertados e documentação exigida estão disponíveis no edital publicado no site oficial da Prefeitura de Porto Velho.