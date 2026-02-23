CDL Ji-Paraná celebra 43 anos com noite de palestras e conexão entre associados

Por Assessoria

23/02/2026

A CDL Ji-Paraná celebrou seus 43 anos de história na noite de sábado (21/02), em evento realizado na Prime House, reunindo associados, parceiros, colaboradores e autoridades para uma programação marcada por networking, conteúdo estratégico e fortalecimento institucional. A noite contou com um quiz interativo sobre a história da entidade, seus produtos e serviços, promovendo integração e engajamento entre os participantes.

Estiveram presentes o deputado estadual Laerte Gomes, o prefeito de Ji-Paraná Affonso Cândido, a deputada federal Silvia Cristina, o delegado Derli Gouveia, representando a Polícia Civil do Estado, e o vereador Andre Moreira.

A programação teve como destaque a palestra de Luciana Balbino, Paraíba, que apresentou o case internacional “Chã de Jardim”, uma história real de transformação socioeconômica reconhecida mundialmente. Em sua fala, ela destacou: “Quando uma comunidade descobre seu propósito e entende o valor da gestão e da visão estratégica, ela deixa de sobreviver e passa a prosperar. O desenvolvimento começa quando as pessoas acreditam que podem transformar a própria realidade,” frisou.

O público acompanhou a palestra de Lucas Veríssimo, com o tema “Do Carvão ao Diamante – A arte de sustentar performance sob pressão”, trazendo reflexões sobre liderança e alta performance.

Para o presidente da CDL Ji-Paraná, Gederson Vigatti, a celebração reforça o papel estratégico da entidade no fortalecimento do comércio local. “Chegar aos 43 anos é motivo de orgulho e responsabilidade. A CDL é construída diariamente pelos nossos associados, diretores e parceiros. Este evento simboliza união, visão de futuro e o compromisso permanente com o desenvolvimento de Ji-Paraná,” evidenciou.

O diretor Robson Antonio também destacou a importância do momento. “Esta comemoração representa conexão e alinhamento estratégico. Reunir empresários, lideranças e parceiros fortalece o associativismo e amplia as oportunidades para o comércio local crescer de forma sustentável,” ressaltou.

Na ocasião, foi apresentado o calendário oficial de eventos para 2026, que contará com iniciativas estratégicas como o Encontro de Crediaristas, o Fórum de Oportunidades, o Domingão na Avenida e o Mérito Lojista.

Durante a programação, o público ainda conheceu o projeto arquitetônico do Centro de Convenções da CDL Ji-Paraná, um investimento que visa ampliar a estrutura da entidade e fortalecer o ambiente de negócios no município. O anúncio foi conduzido pela diretora Nayara Trindade. “Estamos construindo um novo capítulo na história da CDL. O calendário de 2026 foi pensado para gerar oportunidades, fortalecer conexões e impulsionar o comércio local. E o novo Centro de Convenções representa nosso compromisso com o crescimento estruturado da entidade para melhor atender o associado,” realçou.

