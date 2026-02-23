Homem é morto ao tentar entrar em resort de Trump

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 23/02/2026 às 15h48

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, neste domingo, que matou um homem que tentou invadir a residência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida.

“No dia 22 de fevereiro, por volta da 1h30 (horário local), um homem na faixa dos 20 anos foi morto a tiros por agentes do Serviço Secreto e por um delegado do gabinete do xerife do condado de Palm Beach, após ter invadido sem autorização o perímetro de segurança de Mar-a-Lago”, diz o comunicado oficial.

A nota informa ainda que a identidade do homem não será divulgada até que a família seja notificada. Também houve troca de tiros entre os agentes e o suspeito.

“O indivíduo foi visto no portão norte da propriedade de Mar-a-Lago e parecia estar armado com uma espingarda e um galão de combustível”, acrescenta o comunicado.

O presidente não estava em Mar-a-Lago no momento do incidente, pois se encontra na Casa Branca, em Washington, D.C..

“O incidente, incluindo o histórico do suspeito, suas ações, possível motivação e o uso da força, está sendo investigado pelo FBI, pelo Serviço Secreto e pelo gabinete do xerife do condado de Palm Beach”, destaca a nota.

Os agentes do Serviço Secreto envolvidos no tiroteio ficarão em licença administrativa enquanto aguardam o resultado da investigação, procedimento padrão em casos desse tipo.

Vale lembrar que Donald Trump já sofreu duas tentativas de assassinato. Em 2024, o republicano foi alvo de um atentado durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Na ocasião, a bala atingiu Trump de raspão e o atirador foi morto.

No mesmo ano, um homem armado invadiu o clube de golfe de Donald Trump e foi encontrado escondido entre arbustos. O suspeito, Ryan Routh, foi condenado à prisão perpétua após ser considerado culpado por tentativa de assassinato.