“O Agente Secreto” perde no Bafta 2026 e Brasil fica sem prêmio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 15h33

As produções brasileiras indicadas ao Bafta 2026 não conquistaram estatuetas na cerimônia realizada neste domingo (22), em Londres. O longa “O Agente Secreto” disputava duas categorias, mas foi derrotado em ambas.

Na categoria Melhor Roteiro Original, o prêmio ficou com “Pecadores”. Já em Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o troféu foi entregue a “Valor Sentimental”, superando o filme brasileiro.

Outro representante do país na premiação, “Apocalipse nos Trópicos”, dirigido por Petra Costa, concorria como Melhor Documentário, mas perdeu para “Mr. Nobody Against Putin”. O brasileiro Adolpho Veloso também estava na disputa por Melhor Fotografia, por “Sonhos de Trem”, porém a categoria foi vencida por Michael Bauman, de “Uma Batalha Após a Outra”.

A cerimônia do BAFTA antecede a reta final do Oscar 2026. A votação da Academia será aberta na quinta-feira (26) e segue até 5 de março. “O Agente Secreto” ainda está na corrida pelo prêmio em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. A entrega das estatuetas ocorrerá em 15 de março, em Los Angeles.

Entre os principais vencedores da noite no Bafta 2026, destacaram-se produções como “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Pecadores” e “Valor Sentimental”, que figuraram nas categorias centrais da premiação.