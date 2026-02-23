Justiça do Rio determina intimação de Cariúcha em ação movida por Alexandre Corrêa

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/02/2026 às 15h27

A ação criminal envolvendo Cariúcha e Alexandre Corrêa avançou no Rio de Janeiro após nova decisão judicial. A 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu determinou a citação formal da apresentadora em processo movido pelo empresário, que a acusa de calúnia, injúria e difamação.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a medida foi adotada em 19 de fevereiro, após solicitação encaminhada pelo Ministério Público de São Paulo. Com a decisão, Cariúcha deverá ser oficialmente comunicada sobre a queixa-crime e terá prazo legal para apresentar defesa.

Antes disso, pedidos da Justiça paulista para cumprimento da citação haviam sido devolvidos em duas ocasiões, nos dias 27 e 29 de janeiro, o que retardou o andamento da ação. Agora, com a nova determinação, o processo entra em fase regular de tramitação.

O caso teve origem após declarações públicas atribuídas à apresentadora, que teriam motivado Alexandre Corrêa a registrar boletim de ocorrência. Paralelamente, um imbróglio anterior envolvendo Cariúcha e o SBT foi arquivado pela Justiça de São Paulo no segundo semestre do ano passado.

Atualmente, Alexandre Corrêa também responde a outras disputas judiciais relacionadas, principalmente, ao divórcio com a apresentadora Ana Hickmann.