Laerte Gomes confirma R$ 248 mil na conta da Asprobel para compra de trator agrícola em Costa Marques

Publicada em 05/02/2026 às 08h30
Parlamentar Laerte Gomes durante sessão da Alero (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Nesta semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou que já está na conta da Associação dos Produtores Rurais Santa Isabel (Asprobel), no município de Costa Marques, o recurso no valor de R$ 248 mil, que será investido na aquisição de um trator agrícola. O equipamento vai reforçar a estrutura de trabalho dos produtores rurais, contribuindo diretamente para o fortalecimento da produção e para o desenvolvimento rural da região.
A conquista é resultado da parceria do deputado estadual Laerte Gomes com os vereadores Silene, Lú e Igor, além do apoio dos ex-prefeitos de Costa Marques, Dinho e Jacqueline, e do parceiro Jorge da Emater, que juntos atuaram de forma comprometida para transformar a indicação em benefício concreto para a população rural.
O investimento representa mais do que a entrega de um equipamento: significa mais dignidade, produtividade e melhores condições de trabalho para o homem e a mulher do campo, além de gerar impacto positivo na economia local.
A iniciativa reforça que quando há união de lideranças comprometidas, o resultado aparece. Indicações bem articuladas, somadas a trabalho sério e persistente, se transformam em ações que fazem a diferença na vida de quem produz e move o campo.
O deputado Laerte Gomes destacou que seguirá atuando ao lado das lideranças municipais para garantir mais investimentos que promovam o crescimento sustentável e fortaleçam o setor produtivo de Costa Marques e de todo o estado de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!