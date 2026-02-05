Deputado Alan Queiroz destina R$ 200 mil para aquisição de implementos agrícolas em Alto Paraíso

Publicada em 05/02/2026 às 08h30
Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e ampliar a estrutura de trabalho dos produtores rurais, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 200 mil para a Associação dos Produtores Rurais ASPRUTAN, no município de Alto Paraíso. Os recursos serão aplicados na aquisição de implementos agrícolas fundamentais para aumentar a produtividade e reduzir os custos no campo. A demanda foi apresentada ao parlamentar pelo assessor Leandro Ambrósio, a partir do diálogo com os produtores da associação.
Os equipamentos irão atender diretamente os produtores vinculados à associação (Foto: Seagri)
A solicitação prevê a compra de um distribuidor e semeadora de sementes e calcário pendular, uma grade aradora com controle remoto, uma carreta agrícola metálica hidráulica basculante e um compressor de ar. Os equipamentos irão atender diretamente os produtores vinculados à associação, contribuindo para o preparo do solo, plantio, transporte e manutenção das atividades agrícolas.
O investimento representa um avanço significativo para a mecanização agrícola em Alto Paraíso, permitindo que os produtores tenham acesso a equipamentos modernos, mais eficiência no trabalho diário e melhores condições para aumentar a produção e a renda na área rural.
O deputado Alan Queiroz destacou a importância de investir diretamente em quem produz e movimenta a economia local. “Investir em implementos agrícolas é investir em dignidade, produção e desenvolvimento. Esses equipamentos vão dar mais autonomia aos produtores de Alto Paraíso, reduzir custos e aumentar a produtividade”, disse.
Para o assessor Leandro Ambrósio, a solicitação atende às principais demandas da associação. “Essa é uma demanda construída junto com os produtores da ASPRUTAN, que realmente precisam desses equipamentos para melhorar o dia a dia no campo. A solicitação do deputado Alan Queiroz atende uma necessidade real e vai fazer diferença direta na produção agrícola de Alto Paraíso”, destacou.
A solicitação do recurso reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento dos municípios do interior. A expectativa é que, com a aquisição dos implementos, a Associação ASPRUTAN amplie sua capacidade produtiva, gere mais renda e contribua para o crescimento econômico de Alto Paraíso.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!