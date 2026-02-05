Ciro Nogueira diz que Sílvia Cristina é prioridade da União Progressista e confirma pré-candidatura ao Senado

Publicada em 05/02/2026 às 08h28
Em encontro realizado em Brasília, o presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, declarou apoio público à deputada federal Sílvia Cristina e cravou sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026. A manifestação ocorreu durante diálogo registrado em vídeo, no qual o dirigente partidário destacou a centralidade do nome da parlamentar dentro da federação União Progressista, formada por Progressistas e União Brasil.
Na abertura do encontro, Ciro Nogueira afirmou receber “uma das deputadas e futura senadora mais competente, respeitada e trabalhadora”, acrescentando que o eleitorado de Rondônia “já conhece o trabalho dela”. Ao longo da conversa, o presidente do partido relacionou a projeção da parlamentar à atuação política desenvolvida no estado e no Congresso Nacional, e vinculou o projeto eleitoral ao reconhecimento do desempenho legislativo.
O dirigente também mencionou articulações e agendas políticas relacionadas ao estado, informando que havia conversado recentemente com a senadora Tereza Cristina, que deverá realizar visita a Rondônia. Em seguida, declarou intenção de comparecer ao estado, ao dizer que pretende “estar lá na sua casa”, em referência à base política da deputada.
Ao tratar do cenário eleitoral, Ciro Nogueira foi direto ao afirmar que a eleição de Sílvia Cristina representaria “um reconhecimento de quem trabalha, de quem luta pelo povo”, e concluiu que a parlamentar é “uma prioridade para a Federação União Progressista de todo o Brasil”. A fala posiciona oficialmente o nome da deputada como aposta central da federação para a disputa ao Senado.
Na sequência, Sílvia Cristina confirmou a agenda mencionada e respondeu às declarações do presidente partidário. “Só gratidão, nosso líder, nosso presidente”, disse a deputada, acrescentando que os integrantes do Progressistas seguem “juntos com todos os progressistas trabalhando pelo melhor do nosso Brasil”. A parlamentar encerrou agradecendo o apoio manifestado.
O encontro consolida, no âmbito partidário, a pré-candidatura de Sílvia Cristina ao Senado Federal, com endosso explícito da direção nacional do Progressistas e indicação de prioridade dentro da federação União Progressista.
