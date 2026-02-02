Jovem morre e três ficam feridos em colisão entre veículos na RO-470

Publicada em 02/02/2026 às 08h50
Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste domingo (1º de fevereiro de 2026) na RO-470, km 8/81, no setor chacareiro do município de Ouro Preto do Oeste.
A colisão envolveu uma caminhonete e um carro de passeio. No automóvel de passeio estava um jovem casal.
A mulher, identificada como Jennyfer de 24 anos, funcionária da Americanas de Ouro Preto do Oeste, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O esposo dela, Hentony de 24 anos, vendedor da Gazin de Ouro Preto do Oeste ficou gravemente ferido e foi socorrido por equipes de emergência do corpo de bombeiros, sendo encaminhado para atendimento médico onde foi intubado.
Na caminhonete, veículo oficial Toyota Hilux pertencente a prefeitura de Mirante da Serra estavam duas pessoas, Roque e Janilson que foram socorridos com lesões leves.
As informações é que; os veículos seguiam em sentidos opostos quando ocorreu a colisão frontal. A dinâmica do sinistro deverá ser apurada pelas autoridades competentes.
Equipes de resgate e Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento às vítimas e realizar os procedimentos necessários. Jenifer teve o corpo liberado a funerária após procedimento realizado pela POLITEC.
