Guaporé FC recebe o Gazin Porto Velho no Cassolão pelo Campeonato Rondoniense 2026

Publicada em 03/02/2026 às 14h57
O Estádio Cassolão será palco, na noite desta quarta-feira, 4 de fevereiro, de um confronto válido pelo Campeonato Rondoniense 2026, com início previsto para as 19h30. A partida reúne o Guaporé Futebol Clube e o Gazin Porto Velho Esporte Clube, em duelo programado para ocorrer em Rolim de moura.
O compromisso integra a agenda oficial da competição estadual e marca mais uma atuação do Guaporé FC como mandante. A expectativa é de presença do público no Cassolão, tradicional estádio da cidade, onde a equipe busca aproveitar o fator casa diante do adversário da capital.
O confronto faz parte da sequência de jogos do Campeonato Rondoniense de 2026, torneio que reúne clubes de diferentes regiões do estado e movimenta o calendário do futebol local. A organização da partida confirma que o acesso do público ocorre no Estádio Cassolão, local que historicamente recebe jogos decisivos da equipe .
