Medida protetiva é concedida a Lívia Andrade contra ex-companheiro

Publicada em 03/02/2026 às 15h54
A Justiça concedeu, em caráter liminar, uma medida protetiva de urgência à apresentadora Lívia Andrade contra o empresário Marcos Araújo, com quem manteve relacionamento por cerca de cinco anos. A decisão foi tomada no fim do ano passado e confirmada pela defesa do empresário.
O pedido de proteção foi protocolado após o registro de um boletim de ocorrência, feito em outubro, no qual a apresentadora relatou episódios posteriores ao término do relacionamento. Procurada, a assessoria de Lívia Andrade não se manifestou até a publicação; o espaço permanece aberto.
Em resposta, o advogado Luiz Flávio Borges D’Urso, que representa Marcos Araújo, explicou que a concessão ocorreu durante o plantão judiciário, dois dias antes do Natal, e ressaltou que decisões desse tipo costumam ser analisadas de forma imediata. Segundo ele, medidas protetivas de urgência são, em regra, deferidas de maneira célere quando solicitadas.
Ainda de acordo com a defesa, a liminar não envolve, neste momento inicial, uma análise aprofundada do mérito. Trata-se de uma decisão cautelar, adotada para prevenir riscos enquanto o processo segue em tramitação. As determinações incluem restrições recíprocas, como proibição de contato e manutenção de distância mínima entre as partes.
O advogado informou que Marcos Araújo vem cumprindo integralmente as ordens judiciais. A expectativa da defesa é que, com o retorno das atividades do Judiciário após o recesso, o caso avance para uma fase de exame mais detalhado dos fatos apresentados.
