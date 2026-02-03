“Eu adoraria”: Sam Raimi comenta chance de novo Homem-Aranha com Tobey Maguire

Publicada em 03/02/2026 às 15h44
Um projeto que parecia enterrado voltou ao debate em Hollywood. O diretor Sam Raimi afirmou que não descarta retornar à franquia Homem-Aranha para dirigir um quarto filme protagonizado por Tobey Maguire, ideia que chegou a avançar nos bastidores ainda nos anos 2000, mas acabou abandonada.
O desenvolvimento de Homem-Aranha 4 teve início em 2007, com data de estreia prevista para maio de 2011. À época, além de Raimi na direção, o plano incluía o retorno de Maguire e Kirsten Dunst aos papéis centrais. O estúdio chegou a considerar não apenas um quarto filme, mas também uma quinta produção, cogitando até a gravação simultânea das sequências.
Em 2009, no entanto, Raimi esclareceu que apenas o quarto longa estava em desenvolvimento. O diretor também admitiu insatisfação com Homem-Aranha 3 (2007) e disse, na época, que seu objetivo era encerrar a saga de forma grandiosa, entregando o melhor filme da trilogia original.
Quase duas décadas depois, o assunto voltou à tona após o retorno de Tobey Maguire como Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Segundo Raimi, a recepção do público foi extremamente positiva, tanto para o herói quanto para os vilões clássicos, como o Duende Verde, vivido por Willem Dafoe, e Otto Octavius, interpretado por Alfred Molina.
Em entrevista à Associated Press, o cineasta afirmou acreditar que as novas gerações também se interessariam por essa versão do personagem. Apesar disso, ponderou que, no momento, a Marvel Studios vive uma fase de grande sucesso com sua atual linha de filmes do herói, integrada ao universo dos Vingadores.
“Não acho que faça sentido interromper uma sequência tão bem-sucedida apenas para eu fazer outro filme do Homem-Aranha. Mas eu adoraria. O dia pode chegar”, afirmou Raimi, deixando a possibilidade em aberto.
Após comandar Homem-Aranha (2002), Homem-Aranha 2 (2004) e Homem-Aranha 3 (2007), Raimi retornou ao Universo Cinematográfico da Marvel para dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022), filme estrelado por Rachel McAdams. Os dois voltaram a trabalhar juntos recentemente em Socorro! (2026), já em cartaz nos cinemas.
