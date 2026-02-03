“Disque Vida” garante retorno seguro dos foliões no Carnaval 2026

Publicada em 03/02/2026 às 15h55
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), colocou em operação o programa Disque Vida durante o Carnaval 2026. A iniciativa tem como objetivo a prevenção de acidentes de trânsito e prevenção de vidas, oferecendo uma alternativa segura e gratuita para foliões que, durante o bloco, consomem bebidas alcoólicas e não apresentam condições de conduzir seu veículo.
O serviço foi pensado especialmente para aquele folião que não tinha intenção de beber, mas acaba se rendendo pela “empolgação do momento”. Com o Disque Vida, a Prefeitura garante que tanto o condutor quanto o veículo cheguem ao seu destino final em segurança.
O acionamento deve ser feito exclusivamente por WhatsApp, através do número (69) 98471-1870. Ao entrar em contato, a base operacional coleta dados do folião e do veículo. Em seguida, uma equipe de campo se desloca ao local do bloco para recepcionar o consumidor.
A logística de atendimento conta com uma equipe de três servidores: um motorista da Semtran para levar o folião, outro para conduzir o veículo do folião e um terceiro servidor que acompanha todo deslocamento.
Um dos grandes diferenciais é justamente assegurar que o automóvel do cidadão também chegue ao destino, eliminando preocupações com furtos, danos ou estacionamento irregular do veículo deixado para trás.
Durante o período de funcionamento no Carnaval 2025, foram realizados diversos atendimentos, garantindo que foliões que consumiram bebida alcoólica retornassem para casa de forma segura, sem colocar a própria vida e de outras pessoas em risco.
Segundo o Prefeito Léo Moraes, o Disque Vida é uma iniciativa pensada para cuidar das pessoas e salvar vidas. “Durante o Carnaval, oferecemos ao folião a segurança de voltar para casa com tranquilidade, junto com seu veículo, evitando acidentes e preservando famílias. Essa ação beneficia toda a população, tornando o trânsito mais humano, responsável e seguro para todos”.
A Operação Disque Vida estará em funcionamento de 31 de janeiro até 28 de fevereiro, acompanhando o cronograma oficial dos blocos carnavalescos.
