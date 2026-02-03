Aberto prazo para manifestação de interesse em vagas remanescentes do PSU IFRO 2026/1

Publicada em 03/02/2026 às 16h42
Nesta terça e quarta-feira, 3 e 4 de fevereiro, está aberto o prazo para que candidatos manifestem interesse em continuar concorrendo às vagas remanescentes do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). O procedimento deve ser feito exclusivamente on-line, até as 23h59 do dia 4 de fevereiro, por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).
Podem manifestar interesse apenas os candidatos que estão nas listas de espera e que não foram convocados na 1ª ou na 2ª chamada. Ao acessar o sistema com o número de inscrição e o e-mail, o candidato deve ler as orientações na tela de “Chamada Pública” e confirmar a intenção de permanecer na seleção. Após a confirmação, o sistema exibirá a mensagem de conclusão e enviará um e-mail com os dados da inscrição.
A lista dos candidatos que manifestaram interesse, bem como a terceira chamada do PSU 2026/1, será divulgada na quinta-feira, dia 5 de fevereiro, após as 18 horas. A manifestação confere apenas expectativa de direito à vaga, ficando a matrícula condicionada à existência de vagas e ao cumprimento das regras previstas no edital.
A Coordenação de Exames e Admissão (CEA/IFRO) reforça que a manifestação deve ser realizada apenas uma vez e que não é permitida a alteração de dados pessoais, curso, campus, modalidade de concorrência ou pontuação. Candidatos que não fizerem manifestação de interesse ou que não efetivarem a matrícula quando convocados ficam eliminados do processo seletivo.
O PSU 2026/1 ofertou um total 3.704 vagas gratuitas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes e de graduação, nos dez campi do IFRO (Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Zona Norte, Porto Velho Calama, São Miguel do Guaporé e Vilhena), além de vagas em polos nos estados de Minas Gerais e Paraíba.
Cronograma
-
Prazo manifestação virtual – de 3 a 4/2/26: acesse o Portal de Seleção do IFRO, baixe o edital e a convocação de manifestação de interesse, siga as instruções para informar o Número de Inscrição e o E-mail e efetive sua manifestação virtual no link disponível.
-
Resultado da manifestação de interesse nas vagas remanescentes: estará em ordem alfabética, dia 5/2/2026 (após às 18 h).
-
Convocação dos candidatos aptos à efetivação da matrícula: estará em ordem classificatória, dia 5/2/2026 (após às 18 h).
Modalidades de ensino
Link de manifestação virtual de interesse conforme a modalidade de ensino:
• Técnicos Integrados:
https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
• Técnicos Subsequentes:
https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
• Cursos de Graduação:
https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
Tutorial de Manifestação de Interesse
A manifestação de interesse está disponível neste link: https://suap.ifro.edu.br/processo_seletivo/convocado/
Qualquer dúvida deve ser enviada à Coordenação de Exames e Admissões do IFRO pelo e-mail: [email protected]
