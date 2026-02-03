“Não queria me olhar no espelho”: Maiara fala sobre alopecia e recuperação da autoestima

Publicada em 03/02/2026 às 16h02
A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para relatar, de forma aberta, os efeitos da alopecia androgenética em sua autoestima. Sem o uso de lace, a artista contou como a queda contínua dos fios e procedimentos adotados ao longo do tempo impactaram sua relação com a própria imagem.
No desabafo, Maiara explicou que a situação se agravou progressivamente, com quebra intensa dos cabelos e falhas visíveis no couro cabeludo. Segundo ela, chegou a um estágio em que partes do bulbo capilar já não apresentavam crescimento, o que a levou a evitar espelhos e contato social. “Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho. Não queria ver ninguém”, afirmou.
A cantora destacou que o quadro afetou diretamente seu bem-estar emocional durante esse período, marcado por insegurança e dificuldade de se reconhecer. A exposição pública, comum à carreira artística, tornou o processo ainda mais desafiador.
Com acompanhamento e tratamento adequados, Maiara comemorou a evolução do quadro. Aos 38 anos, ela celebrou a recuperação dos fios e comparou o resultado ao cabelo que tinha na infância. “Estou com o meu cabelo dos meus cinco anos de idade. Isso, para mim, é uma grande vitória”, declarou.
O relato repercutiu entre fãs e seguidores, que elogiaram a transparência da artista ao abordar um tema recorrente, mas ainda cercado de tabu, especialmente entre mulheres.
Após a repercussão do vídeo em que apareceu com o cabelo natural, Maiara falou abertamente sobre a queda de cabelo, o uso de laces, as inseguranças ao longo da vida e mostrou como está hoje após todo o processo 💛 pic.twitter.com/8mUtPHPhYT — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) February 3, 2026
