Conselho de Desenvolvimento Rural faz avaliações e planeja 2026

Publicada em 03/02/2026 às 15h59
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) de Porto Velho realizou, na última sexta-feira (30), no auditório da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a reunião ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR). O encontro reuniu representantes de mais de 30 instituições ligadas ao setor agropecuário do município, entre órgãos públicos, entidades financeiras, empresas e associações de produtores rurais.
De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a reunião marcou um momento estratégico para a pasta, especialmente após mudanças recentes na estrutura administrativa. “Apresentamos ao conselho transformações importantes, como a separação administrativa da Sema e a nova composição organizacional da Semagric. Isso fortalece nossa atuação no campo e melhora o atendimento ao produtor rural”.
Programa Porteira Adentro em foco
Entre os principais pontos da pauta esteve a prestação de contas do Programa Porteira Adentro, considerado o principal instrumento da atual gestão no apoio aos produtores rurais. Durante a reunião, foram detalhadas as propriedades já atendidas e as atividades executadas.
O programa oferece serviços de mecanização agrícola voltados à agricultura familiar, com uso da frota de tratores e implementos da Semagric. Em 2025, o Porteira Adentro consolidou sua execução em escala, seguindo critérios definidos pelo Decreto nº 31.017.
Para Pedro Bordalo, presidente das Associações de Produtores Rurais de Porto Velho, o programa tem impacto direto no campo. “O Porteira Adentro faz diferença real na vida do produtor. A mecanização reduz custos, aumenta a produtividade e traz mais dignidade ao trabalho rural. A expectativa é que o programa continue crescendo”.
Transporte da produção e apoio às associações
Para Pedro Bordalo, o programa tem impacto direto no campo
Outro tema debatido foi o transporte da produção agrícola, incluindo o transporte de calcário, demanda recorrente das
associações. Segundo a Semagric, diversas associações já foram atendidas, e o planejamento é ampliar esse serviço.
Também foram apresentados os resultados das oficinas e capacitações realizadas em 2025, como o Workshop de Meliponicultura, Encontro da Mandiocultura, Oficinas de Agroecologia, Oficina Alimenta Cidades e o Agrotec, evento que movimentou a economia local e fortaleceu o setor agropecuário.
A reunião também iniciou a definição das prioridades da agricultura familiar para 2026, com foco no planejamento participativo. “O conselho é o espaço democrático para ouvir quem está no campo e transformar essas demandas em políticas públicas efetivas”, reforçou o secretário.
Durante o encontro, foi debatida ainda a reestruturação dos membros do CMDR, com destaque para a necessidade de maior engajamento das entidades participantes. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Velho, Ricardo Botelho, ressaltou o papel do conselho. “O CMDR é um espaço fundamental de escuta e construção coletiva. A participação do trabalhador rural garante políticas mais alinhadas à realidade de quem produz”.
Projeto Cidadania Rural
Representantes da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) apresentaram orientações sobre o Projeto Cidadania Rural, que busca auxiliar produtores na emissão da nota fiscal do produtor rural, por meio da regularização cadastral, ampliando o acesso a direitos e à formalização da produção.
Atualmente, o CMDR é composto por órgãos governamentais, instituições financeiras, empresas públicas e mais de 15 associações e cooperativas de produtores rurais, representando diferentes regiões e cadeias produtivas de Porto Velho. A próxima reunião está agendada para o dia 27 deste mês.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!