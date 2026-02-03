Cirone Deiró destina R$ 400 para aquisição de bueiros celulares em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 03/02/2026 às 16h05
O município de Governador Jorge Teixeira teve assegurada a liberação de R$ 400 mil para a aquisição e instalação de bueiros celulares de concreto, com foco na melhoria da trafegabilidade das estradas rurais. O recurso foi viabilizado a partir de solicitação apresentada pelo vereador Júnior do Ventura e terá como finalidade a ampliação da infraestrutura viária em áreas estratégicas da zona rural.
A destinação do valor foi confirmada pelo deputado estadual Cirone Deiró, que informou que a medida está vinculada a ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura municipal. Segundo ele, o atendimento à demanda apresentada pelo Legislativo local integra iniciativas direcionadas ao apoio ao desenvolvimento dos municípios do interior.
Com a aplicação dos recursos, a expectativa é de que sejam instalados bueiros celulares de concreto em trechos que enfrentam dificuldades de escoamento e acesso, especialmente em períodos de chuvas. A intervenção busca garantir melhores condições de tráfego, contribuindo para o deslocamento de moradores e para o escoamento da produção rural.
Ainda conforme informado, a liberação do recurso reforça a articulação entre representantes estaduais e municipais, com foco em ações estruturantes voltadas à melhoria das condições de infraestrutura em Governador Jorge Teixeira.
