TCE-RO abre vaga para profissional com salário que ultrapassa R$ 9 mil

Garantir ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis, prevenindo adoecimento e fortalecendo a qualidade dos serviços prestados à população, é um desafio que impacta diretamente a eficiência do setor público.
Com esse objetivo, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) abriu seleção para profissional responsável por coordenar ações de saúde e segurança ocupacional, contribuindo para a proteção dos servidores e para um atendimento mais efetivo ao cidadão.
BENEFÍCIOS TAMBÉM PARA A SOCIEDADE
Ambientes profissionais bem estruturados, com rotinas de prevenção de riscos e promoção da saúde, reduzem afastamentos, aumentam a capacidade produtiva e favorecem a continuidade dos serviços públicos essenciais.
Ao investir na organização e no fortalecimento dessa área, o Tribunal contribui para que a sociedade receba serviços mais estáveis, ágeis e eficazes, uma vez que servidores saudáveis e protegidos desempenham melhor suas funções.
Esse cuidado também reduz custos indiretos com substituições, afastamentos e repactuações de tarefas, promovendo eficiência na gestão de recursos que pertencem à população.
COMO SERÁ O PROCESSO SELETIVO
Para estruturar e coordenar políticas internas de saúde e segurança ocupacional, o TCE-RO abriu processo seletivo para a função de chefe de seção da Divisão de Bem-Estar no Trabalho, vinculada à Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas/Secretaria-Geral de Administração.
A função envolve atuar diretamente na supervisão e orientação das atividades da Seção de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho, conforme previsto no edital e na Resolução nº 429/2024.
A remuneração oferecida ultrapassa R$ 9 mil, somando:
• Subsídio: R$ 5.992,46;
• Auxílio-alimentação: R$ 3.100,00;
• Auxílio-transporte diário: R$ 28,88;
• Auxílio-saúde e auxílio-creche/educação: conforme legislação.
REQUISITOS, ETAPAS E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO
As inscrições ficam abertas das 13h30 de 30 de janeiro até 6 de fevereiro de 2026, às 23h59, por meio de formulário eletrônico nos canais oficiais do Tribunal.
O processo está disponível para candidatos com graduação em qualquer área, sendo desejável:
• experiência mínima de 3 anos em saúde e segurança do trabalho;
• formação acadêmica e/ou cursos complementares na área.
A seleção terá quatro etapas, todas eliminatórias e classificatórias: análise de currículo e memorial descritivo, prova teórica e/ou prática, com situação-problema, avaliação de perfil comportamental e entrevista técnica e/ou comportamental com o gestor.
O cronograma completo consta no Anexo I do edital, e as convocações serão publicadas prioritariamente no Diário Oficial eletrônico do TCE-RO.
