Governador Jorge Teixeira recebe ambulância, assegurada pela deputada federal Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 15h09

O município de Governador Jorge Teixeira recebeu uma moderna ambulância para ampliar o suporte aos pacientes, assegurada através do mandato da deputada federal Sílvia Cristina. A entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira (23) e o veículo está à disposição da população.

“É importante uma ambulância moderna, zero quilômetro e com um suporte básico para prestar o socorro a quem precisar. Nosso mandato tem esse compromisso com a saúde e também de apoiar os municípios e estamos fazendo isso também aqui em Governador Jorge Teixeira”, explicou a deputada, que é reconhecida por sua atuação em parceria com os municípios, na saúde e nas demais áreas.

A ambulância atende ao pedido da vereadora Noelia, que estava presente ao ato de entrega, junto com o prefeito Gilmar Tomaz, o vice-prefeito Agnaldão e os vereadores Leo Gás, Tico Patroleiro, Juninho do Ventura, Gelson Carioca, Dedé Almeida e Roberto da Agricultura.

A primeira-dama Keila, o secretário de Saúde Diego e o secretário de obras, Dal e o secretário de Agricultura Gerbão, também prestigiaram a entrega.