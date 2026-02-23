Emenda do deputado estadual Luizinho Goebel garante R$ 284 mil para usina solar da APROCIS em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 23/02/2026 às 15h06

A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Planalto Parecis (APROCIS), em Vilhena (RO), foi contemplada com recurso no valor de R$ 284.586,25 para a aquisição de uma usina solar fotovoltaica. O investimento é oriundo de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel.

De acordo com as informações divulgadas, o recurso já foi liberado e está disponível para execução do objeto previsto no plano de trabalho.

Recurso será aplicado na instalação de usina solar.

O valor de R$ 284.586,25 será destinado à compra e instalação de uma usina solar fotovoltaica, que deverá atender às demandas energéticas da associação.

A iniciativa tem como finalidade promover eficiência energética e possibilitar a utilização de fonte renovável de energia, reduzindo custos operacionais e ampliando a capacidade de atendimento da entidade.

Investimento beneficia pequenos produtores rurais

A APROCIS reúne pequenos produtores da região do Planalto Parecis, em Vilhena, e desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

Com a implantação da usina solar, a associação poderá contar com geração própria de energia, contribuindo para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no local.

A emenda parlamentar integra ações destinadas ao apoio de associações e ao incentivo à produção rural no município de Vilhena.